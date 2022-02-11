Киев, , 08:59 — REGNUM На Украину прибыла очередная партия военной помощи из Соединённых Штатов Америки. Вооружение в страну было доставлено на двух самолётах. Об этом 11 февраля сообщил министр обороны Алексей Резников.

Оружие США

Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

«Ещё две птички с военной помощью от наших партнёров из США в Киеве», — написал глава минобороны в Twitter.

Он уточнил, что в Киев прибыли ПТРК Javelin, снаряды для гранатомётов и другое оборонительное снаряжение для вооружённых сил Украины.

«Вес военной помощи от наших американских партнёров, которая была доставлена сегодня, — около 130 тонн», — добавил министр.

Читайте также: Небензя заявил о накачке Киева странами Запада наступательным оружием

По его словам, всего на сегодняшний день Киев получил 15 самолётов с военной помощью от Соединённых Штатов Америки общим весом более 1 200 тонн. При этом Резников подчеркнул, что поставки вооружения из США будут продолжены.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля на Украину прибыл десятый самолёт с партией боеприпасов из США. Вес доставленного груза составил 80 тонн. Днём ранее под Киевом приземлился девятый самолёт с такой же партией американской военной помощи.

Ранее по теме: На Украину доставили новую партию боеприпасов из США

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада в нарушение Минских договорённостей поставляют Украине не оборонительные, а наступательные вооружения.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина ждёт от США более десяти боевых катеров Mark VI в 2022 году