Москва, 11 февраля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Роскачество проведет массовые проверки продуктов в онлайн-торговле в 2022 году, сообщил руководитель организации Максим Протасов.

Serhio1981 «Знак качества» от «Роскачества»

«В начале 2022 года мы запустили специальное исследование скоропортящихся продуктов в онлайн-каналах — это сотни видов продукции различных категорий. Мы заказываем их в маркетплейсах и онлайн-службах доставки и проводим исследования в наших лабораториях», — сказал он ТАСС.

По его словам, первые исследования ряда продуктов (икра лососевых, обезжиренный творог) показали, что в более чем 80% образцов находили микробиологические нарушения, то есть продукт портился до того, как попадал к потребителю.

Как сообщало ИА REGNUM, больше половины предлагаемых российскому потребителю в магазинах готовых мясных и печёночных паштетов, проверенных Роскачеством, не может похвастаться высоким уровнем качества.

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