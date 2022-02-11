Хабаровск, 11 февраля 2022, 09:02 — REGNUM В Хабаровске возбуждено уголовное дело за кражу автомобиля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
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Выяснилось, что автомобиль угнал бывший владелец.
24-летний мужчина продал иномарку за 60 тыс. рублей. Спустя несколько месяцев он случайно увидел свою бывшую машину в одном из дворов города. Имея дубликат ключей, он завел автомобиль и уехал.
Сотрудники уголовного розыска задержали хабаровчанина. Машину он прятал в гараже.
Угонщику грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
Как сообщало ИА REGNUM, в Перми осужден местный житель, признанный виновным в совершении угонов дорогих иномарок.