Хабаровск, 11 февраля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Хабаровске возбуждено уголовное дело за кражу автомобиля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР Угон автомобиля

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Выяснилось, что автомобиль угнал бывший владелец.

24-летний мужчина продал иномарку за 60 тыс. рублей. Спустя несколько месяцев он случайно увидел свою бывшую машину в одном из дворов города. Имея дубликат ключей, он завел автомобиль и уехал.

Сотрудники уголовного розыска задержали хабаровчанина. Машину он прятал в гараже.

Угонщику грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми осужден местный житель, признанный виновным в совершении угонов дорогих иномарок.