Ливерпуль, Великобритания, 11 февраля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. «Ливерпуль» одержал победу над «Лестер Сити» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Liverpoolfc.com Игроки «Ливерпуля»

В составе «Ливерпуля» дубль оформил нападающий Диогу Жота, забивший на 34-й и 87-й минутах.

На сегодняшний день «Ливерпуль» занимает второе место в чемпионате Англии, в активе команды 51 очко. «Лестер» идёт на 12-м месте с 26 очками.

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