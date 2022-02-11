Москва, 11 февраля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. На портале правительства Москвы mos.ru с 11 февраля заработал новый онлайн-сервис — «Подтверждение статуса действия договора Департамента городского имущества», сообщается на портале мэра столицы.

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Новый сервис выдает информацию по трем видам договоров: аренды земельного участка, безвозмездного пользования участком и безвозмездного пользования объектами нежилой недвижимости. Он значительно упростит процедуру получения необходимой информации.

Официальное письмо с подтверждением статуса правоудостоверяющего документа можно получить в течение 15 рабочих дней. Ранее такую информацию партнеры Департамента городского имущества получали через электронную приемную правительства Москвы в течение месяца.

ИА REGNUM сообщало, на портале правительства Москвы mos.ru с 4 октября заработал новый онлайн-сервис — информация о городских взрослых поликлиниках.

Читайте подробне На портале mos.ru заработал новый сервис: информация о поликлиниках