Новосибирск, , 08:52 — REGNUM В Новосибирской области все государственные больницы и поликлиники подключили к модулю «Лабораторные исследования» единой медицинской информационной системы. По данным регионального правительства, это позволит сократить сроки получения результатов медицинских анализов.

В медицинской лаборатории Mil.ru

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«К модулю подключено более 400 единиц лабораторного оборудования во всех медицинских учреждениях, — отметил министр цифрового развития и связи области Сергей Цукарь. — Полученные результаты анализов автоматически передаются в медкарты пациентов. Формируется единый архив результатов лабораторных исследований — это позволяет, помимо прочего, исключить необходимость предоставления результатов анализов при визите к врачу».

Позже к системе планируют подключить и коммерческие лаборатории. Также в планах на 2022 год — интегрировать систему с порталом Госуслуг для передачи данных о вакцинированных и переболевших COVID-19.