Кызыл, 11 февраля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В Туве сократились объёмы выдачи займов микрофинансовыми организациями. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Нацбанка по республике, за девять месяцев 2021 года жители взяли более 6 тыс. микрозаймов на 184 млн рублей.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

Количество заключённых договоров сократилось на 11%, а объём выданных кредитов — сразу на 38%.

«Одна из причин такого снижения — рост популярности займов через интернет, когда деньги в долг можно взять в любой микрофинансовой компании, независимо от места жительства», — уточнили в финансовом учреждении.

Как отмечается, микрофинансовые организации республики ещё не внедрили дистанционные каналы выдачи займов.

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