Пермь, , 08:47 — REGNUM В Перми суд вынес приговор в отношении 41-летнего горожанина, который признан виновным угрозе убийством и насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Лыжные палки

Следствием и судом установлено, что в январе 2021 года мужчина напал в городском лесном массиве микрорайона Кислотные дачи на 19-летню девушку. Применяя насилие, он совершил насильственные действия сексуального характера.

В марте 2021 года злоумышленник совершил нападение на 34-летнюю лыжницу. Он закрыл ей рукой рот и нос, перекрыв тем самым дыхательные пути, и угрожал убийством. Женщина оказала сопротивление: нанесла удары лыжной палкой и укусила. Лыжнице удалось вырваться из рук насильника и убежать.

Личность злоумышленника быстро была установлена благодаря наличию следов укуса лыжницы. Обвиняемый в сексуальных преступлениях пермяк был задержан и заключен под стражу.

Суд приговорил мужчину к трем с половиной годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

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