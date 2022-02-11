Берлин, 11 февраля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Риторика Украины в отношении Донбасса милитаристская, но в Москве надеются, что Киеву хватит благоразумия не развязывать войну против своих же граждан. Об этом замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил по итогам встречи политсоветников лидеров «нормандского формата» в Берлине.

Pnp.ru Дмитрий Козак

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По его словам, сегодня с украинской стороны вблизи линии соприкосновения сосредоточено значительно количество войск и вооружений. Однако трудно предположить, попытается ли Киев решить конфликт военным путём.

«Поэтому будем надеяться только, что хватит благоразумия не начинать боевые действия против собственных граждан, которые находятся сегодня по другую сторону линии соприкосновения», — подчеркнул Козак.

Риторика у Украины милитаристская, обозначаются некие мифические планы А и Б, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Берлине прошли переговоры политсоветников лидеров стран «нормандской четвёрки» — России, Украины, Франции и ФРГ — нацеленные на урегулирование конфликта в Донбассе. Козак заявил, что встреча не дала результатов.

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