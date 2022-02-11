Остин, США, , 08:46 — REGNUM Через два или три года доставка 150 тонн грузов на низкую околоземную орбиту, после введения в строй и начала полноценного использования космического корабля Starship компании из США SpaceX, станет дешевле $10 млн. Об этом 10 февраля заявил на пресс-конференции, которая была посвящена прогрессу в разработке прототипа космического корабля, основатель и глава указанной компании Илон Маск.

Илон Маск

«Через два-три года, я думаю, очень вероятно, что весь полет будет стоить меньше $10 млн, и это для 100 тонн грузов на полезную орбиту, на низкую орбиту вес будет составлять 150 тонн», — сказал он.

Кроме того, Маск отметил, что, по его мнению, в будущем грузы могут более эффективно доставляться по планете Земля и использованием ракет, а не транспортной авиации.

«Если, например, вы стартуете отсюда (из штата Техас) в Сингапур <…> скорее всего прямой перелет занимает часов 20, а ракета долетит менее чем за час. Это значит, что вы сможете использовать ракету в 20 раз чаще, чем самолет, и это в 20 раз эффективнее с точки зрения капитальных вложений», — пояснил основатель и глава SpaceX.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская космическая компания-стартап Astra не смогла вывести спутники на орбиту в рамках миссии НАСА.