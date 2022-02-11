Пекин, , 08:45 — REGNUM Апелляцию на снятие временного отстранения с российской фигуристки Камилы Валиевой подаст Международный союз конькобежцев (ISU). Об этом 11 февраля говорится в заявлении организации.

Камила Валиева Luu

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«ISU воспользуется своим правом подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ISU попросит CAS восстановить временное отстранение Валиевой.

9 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отменило временное отстранение 15-летней фигуристки. После этого Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что подаст апелляцию в CAS на это решение.

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