Мельбурн, Австралия, , 08:44 — REGNUM Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси и государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе двухсторонней встречи, которую они провели в Мельбурне 11 февраля, договорились тесно сотрудничать по ситуации на Украине. Об этом на брифинге заявил представитель японского внешнеполитического ведомства, передаёт Reuters.

Флаги США и Японии U.S. Marine Corps

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«Стороны подтвердили, что внимательно и с серьёзной озабоченностью следят за ситуацией на Украине, и что Япония и Соединённые Штаты будут тесно координировать свои действия по этому вопросу», — отметил дипломат.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что ситуация, в настоящее время сложившаяся вокруг Украины, продолжает быть напряжённой. По его словам, «силы, сосредоточенные Россией, позволяют начать наступление, и это реальность». При этом Москва неоднократно опровергала подобные заявления, отмечая, что не собирается ни на кого нападать.

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Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подчеркнул, что у России нет и не было агрессивных планов в отношении Украины.