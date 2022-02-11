Джакарта, 11 февраля, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Организация Women20 поднимет вопрос о микро-, малых и средних предприятиях, а также роли женщин на конференции высокого уровня, которая состоится в июле 2022 года, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Hashoo Foundation USA Женщины

«Мы хотим поддерживать малые и средние предприятия, принадлежащие женщинам», — говорится в заявлении организации Women20.

Кроме того, вопрос о дискриминации и равенстве женщин часто повторяется, эти две вещи по-прежнему являются проблемой для организации Women20.

Напомним, цель Women20 — способствовать расширению экономических прав и возможностей женщин как неотъемлемой части процесса G20.