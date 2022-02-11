Якутск, 11 февраля 2022, 08:49 — REGNUM Поимка с поличным во время вымогательства блогера Сусанны Рожиной, которую относят к журналистскому пулу главы Якутии Айсена Николаева, не может не сказаться на его репутации. Такое мнение высказал 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM политолог Андрей Данилов.
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Журналистка поддерживала команду главы республики, мэра Якутска и региональное отделение «Единой России». Её задержали 9 февраля при получении 50 млн рублей от директора риэлторского агентства Гульнары Уваровой, деньги были мечеными.
Он подчеркнул, что якутяне делают выводы о главе региона по принципу «скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Усугубляет ситуацию то, что это уже не первое похожее задержание людей из числа тех, с кем ассоциируется Айсен Николаев, обратил внимание эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, блогер угрожала «стереть в порошок» директора риэлторской компании, если не получит деньги. Гульнара Уварова обратилась в правоохранительные органы."Сделка» зафиксирована на видео, беседа женщин прослушивалась. Операцию по задержанию Сусанны Рожиной проводили сотрудники ФСБ.