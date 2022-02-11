Якутск, 11 февраля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Поимка с поличным во время вымогательства блогера Сусанны Рожиной, которую относят к журналистскому пулу главы Якутии Айсена Николаева, не может не сказаться на его репутации. Такое мнение высказал 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM политолог Андрей Данилов.

Sakha.gov.ru Айсен Николаев

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Журналистка поддерживала команду главы республики, мэра Якутска и региональное отделение «Единой России». Её задержали 9 февраля при получении 50 млн рублей от директора риэлторского агентства Гульнары Уваровой, деньги были мечеными.

«Это сильнейший удар по авторитету Айсена Николаева. Такого активного пиарщика «Единой России», фактически беспартийного партийца, найти сложно. Сусанна Рожина последний год активно занималась продвижением «Единой России», получала за это всяческие награды, и, судя по всему, как блогер, оказывающий информационные услуги (так она себя позиционирует) немалые суммы, раз у нее такие «аппетиты», — сказал Андрей Данилов.

Он подчеркнул, что якутяне делают выводы о главе региона по принципу «скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Усугубляет ситуацию то, что это уже не первое похожее задержание людей из числа тех, с кем ассоциируется Айсен Николаев, обратил внимание эксперт.

«И это накануне того момента когда глава затевает большие перемены и реформы, которые у всех на устах и ярко обсуждаются. Недавнее задержание главы Анабарского района тоже не идёт ему на пользу. Я думаю, в Кремле активно следят за этими событиями и делают определённые организационные выводы», — предположил Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, блогер угрожала «стереть в порошок» директора риэлторской компании, если не получит деньги. Гульнара Уварова обратилась в правоохранительные органы."Сделка» зафиксирована на видео, беседа женщин прослушивалась. Операцию по задержанию Сусанны Рожиной проводили сотрудники ФСБ.