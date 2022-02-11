Уфа, 11 февраля, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Тело мужчины обнаружено в ходе тушения пожара в квартире многоквартирного дома в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

ГУ МЧС РФ по Иркутской области Пожар в Усолье-Сибирском: квартиру подожгли намеренно

Сообщается, что рано утром 11 февраля спасатели г. Октябрьский получили информацию о пожаре в квартире на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома по улице Северной.

Прибыв на место происшествия, они оперативно справились с огнем. В ходе тушения пожара в квартире они обнаружили мужчину. Позже медики констатировали его смерть. Сейчас его личность устанавливается.

Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в сгоревшем доме обнаружили тела двух мужчин.