Москва, , 08:42 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров не писал писем главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Лавров Боррелю не писал», — написала Захарова в телеграм-канале.

Таким образом она прокомментировала сообщения о том, что Боррель направил Лаврову «ответное письмо».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что страны Евросоюза в координации с НАТО подготовили решительный ответ на письмо министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по гарантиям безопасности.

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