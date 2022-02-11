Москва, 11 февраля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не писал писем главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Лавров Боррелю не писал», — написала Захарова в телеграм-канале.

Таким образом она прокомментировала сообщения о том, что Боррель направил Лаврову «ответное письмо».

Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что страны Евросоюза в координации с НАТО подготовили решительный ответ на письмо министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по гарантиям безопасности.

Читайте также: Глава МИД Швеции: ЕС решительно ответил на письмо Лаврова по безопасности