Улан-Удэ, 11 февраля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В Бурятии правоохранители с начала года выявили уже 12 случаев фиктивной постановки на учёт иностранцев. По результатам проверок возбуждено пять уголовных дел, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Так, жительница Хоринского района пыталась зарегистрировать у себя гражданина Киргизии, которые не намеревался там проживать. Житель Северобайкальска поставить на учёт семью из трёх человек, приехавших в республику в поисках работы. Аналогичный случай произошёл в Бичурском районе.

«Сельчанка в октябре 2021 года за вознаграждение поставила на учёт по месту пребывания в собственном доме своего знакомого — гражданина Азербайджана. В действительности же она не планировала предоставлять ему жилье», — отметили в ведомстве.

В связи с этими случаями полиция напоминает об уголовной ответственности за фиктивную постановку на учёт иностранных граждан.

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