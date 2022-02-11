Сеул, , 08:39 — REGNUM Экспорт товаров из Южной Кореи в период с 1 по 10 января составил $15,7 млрд, что на 12,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

Экспорт

По их словам, среднедневной показатель, напротив, увеличился на 14,2%.

Экспорт автомобилей из Южной Кореи сократился на 47,5%, автозапчастей — на 35,2%, устройств беспроводной связи — на 44,2%, однако экспорт полупроводников, напротив, вырос на 7,4%, нефтепродуктов — на 27,1%, компьютеров и периферии — на 29%.

Отмечается, что экспорт в Китай упал на 3%, в США — на 17,3%, во Вьетнам — на 13,4%, в ЕС — на 33,5%. Однако поставки на Тайвань выросли на 9,1%, в Сингапур — на 26,1%.

Импорт товаров в Южную Корею за аналогичный период времени сократился на 6,6%, до $19,2 млрд. Дефицит торгового баланса составил $3,51 млрд.

Импорт нефти в страну вырос на 11,8%, полупроводников — на 1,1%, нефтепродуктов — на 8,6%, легковых автомобилей — на 25,8%, однако импорт газа упал на 33,9%.

Поставки из Австралии увеличились на 11,6%, из Саудовской Аравии — на 50,4%. Однако импорт товаров из Китая, напротив, сократился на 7,3%, из США — на 33%, из Японии — на 1,3%, из ЕС — на 12,1%.