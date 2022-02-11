Чебоксары, , 08:38 — REGNUM В Чувашии в моногороде Алатырь избран новый глава администрации. Пост занял руководитель муниципального предприятия 42-летний Денис Трифонов, который является также спикером парламента.

Денис Трифонов Cap.ru

На пост сити-менеджера Алатыря претендовали четыре человека, по итогам конкурса комиссия рекомендовала депутатам рассмотреть две кандидатуры: конкурентом директору МУП «Алатырские городские электрические сети» Денису Трифонову стала директор алатырской школы № 2 Юлия Друзина. Оба кандидата являются действующими городскими депутатами, в том числе Трифонов — спикером парламента Алатыря.

Кадровый вопрос был рассмотрен 10 февраля на внеочередном заседании собрания депутатов Алатыря. По итогам голосования победителем признал Денис Трифонов, который к своим обязанностям он приступит после сложения полномочий главы города Алатыря — председателя собрания депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января 2022 года в Чувашии досрочно сложил полномочия сити-менеджер Алатыря Сергей Лукишин, который проработал на посту один год и четыре месяца. За последние шесть лет он стал шестым руководителем администрации Алатыря.

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