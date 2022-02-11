Брюссель, 11 февраля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. 10 февраля Европейская комиссия передала в Суд Европейского союза дело против Польши о несоблюдении Варшавой директивы ЕС по очистке городских сточных вод. Об этом передает пресс-служба Еврокомиссии.

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«Польша должна полностью выполнить директиву 2015 года. У свыше тысячи городских агломераций в Польше нет системы сбора городских сточных вод, что означает, что сточные воды сбрасываются непосредственно в реки, моря или озера без очистки», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, как отмечает Европейская комиссия, были зафиксированы случаи, когда в 415 агломерациях сточные воды сбрасываются в запрещенных зонах, а Польша при этом не обеспечила более тщательную очистку сточных вод.

Напомним, еще в начале 2018 года Европейская комиссия призвала Польшу устранить недоработки в системе очистки.

В 2019 и 2020 годах произошли поломки на водоочистной станции «Чайка» в Варшаве, приведшие к экологической катастрофе — попаданию сточных вод в реку Вислу. Мэр польской столицы Рафал Тшасковский не предпринял никаких мер после первой аварии, что привело ко второй аварии, которая была еще более масштабной.