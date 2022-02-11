11 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Сибиряки обсуждают в соцсетях рост цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги. Они подчёркивают, что цены растут на всё, а вот заработная плата расти не спешит.

Татьяна Иващенко, , 09:04 — REGNUM Жители Сибири обсуждают в социальных сетях продолжающийся рост цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.

Цены на продукты Иван Шилов © ИА REGNUM

Пользователи делают вывод, что дорожает всё на глазах, а вот заработная плата остаётся годами на одном уровне.

Широкое обсуждение этой ситуации развернулось на странице паблика «Омск Live» в соцсети «ВКонтакте». Внимание подписчиков обратил на себя один из постов под названием «Диета Омская»: «Тратишь все деньги на оплату квартиры. Ничего не ешь».

"Капуста по 50 рублей, и всё остальное в разы выросло, когда такое было. Бензин золотой уже», — пишет Анна М. «Беспредел полнейший, в период пандемии цены выросли в три раза, это при том, что многие люди остались без работы, и зарплаты с пенсиями никто не поднимал в три раза», — продолжает она.

«Что бензин, солярка — золото, фермеры уже не могут себе позволить что-то сеять. Морковка из ЮАР, картошка из Египта, так и живём», — комментирует Алексей М.

«А цены всё регулируют с телевизора и регулируют», — иронизирует Анна М.

«Я что, сюда поплакать захожу?» — расстроена ситуацией Евгения М. В ответ Николай Д. прокомментировал, что плакать хочется от цен в магазине: «Иди в магазин, там ценники обновили».

В продуктовом магазине Дарья Драй © ИА REGNUM

А вот пользователь Ольга Р. считает, что «цены и ассортимент в Омске приемлемые». «Особенно если работать не в Омске», — добавляет Сергей К.

Павел С. призвал антимонопольщиков изучить цены на «продукты, коммуналку и ГСМ».

"Благо, что хоть с зарплатой у нас всё стабильно. Она как была в 15-м году, такая же и в 22-м году. Ни на рубль не повысилась», — присоединился к обсуждениям Сергей Ч.

«Всё дорожает, рубль только молодец — дешевеет», — шутит Александр Г.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Омскстата, в январе 2022 года на потребительском рынке Омской области зарегистрировано повышение среднего уровня цен на 1,8% (в январе 2020 года — на 0,7%). Цены на продовольственные товары в среднем выросли на 2,4%. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли на 5%.