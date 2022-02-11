Пермь, , 08:38 — REGNUM В Перми в суд направлено уголовное дело о взяточничестве главврача детской горбольницы. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Взятка Ksonline.ru

Установлено, что руководитель клиники в 2018 году неоднократно получал взятки от предпринимателя. Главврач требовал от бизнесмена деньги за содействие в заключении договоров на поставку продукции, своевременную оплату по заключенным договорам и прочее. Общая сумма полученных взяток составила свыше 120 тыс. рублей.

О требовании взяток со стороны руководителя больницы предприниматель проинформировал правоохранителей. В результате противоправная деятельность главного врача медучреждения была пресечена.