Пермь, 11 февраля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. В Перми в суд направлено уголовное дело о взяточничестве главврача детской горбольницы. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Ksonline.ru Взятка

Установлено, что руководитель клиники в 2018 году неоднократно получал взятки от предпринимателя. Главврач требовал от бизнесмена деньги за содействие в заключении договоров на поставку продукции, своевременную оплату по заключенным договорам и прочее. Общая сумма полученных взяток составила свыше 120 тыс. рублей.

О требовании взяток со стороны руководителя больницы предприниматель проинформировал правоохранителей. В результате противоправная деятельность главного врача медучреждения была пресечена.