Нью-Дели, 11 февраля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Как минимум один человек погиб и еще несколько могут быть под завалами в результате обрушения перекрытий в жилом доме в пригороде Дели — Гургаоне. Об этом 11 февраля сообщает телеканал NDTV.

(сс) Angelo Giordano Обрушение

По данным источника, обрушение перекрытий с шестого до первого этажа произошло в 18-этажном жилом здании в одном из престижных городских районов накануне поздно вечером.

Также указывается, что в настоящее время на месте происшествия проводит работы команда спасателей из Национальных сил реагирования на стихийные бедствия.

При этом на данный момент неясно, сколько человек еще продолжает находиться под завалами. Ведется выяснение причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в селе Вазерки Бессоновского района Пензенской области частично сошла кровля в многоквартирном жилом доме барачного типа.