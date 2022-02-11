Хабаровск, , 08:40 — REGNUM В Бикинском районе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества сотрудника сельской администрации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

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Установлено, что в 2021 году финансист администрации одного из сельских поселений Бикинского района подписывала платежные документы цифровой подписью главы администрации, злоупотребив доверием последней. В результате на принадлежащий ей счёт поступили в течение года более 720 тыс. рублей.

По уголовному делу оперативное сопровождение оказывают сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Златоусте Челябинской области замдиректора одного из магазинов похитила из заведения торговли 450 тыс. рублей.