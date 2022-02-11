Пекин, , 08:34 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) пока не получал документы по апелляции на решение об отмене отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщили в пресс-службе CAS.

Спортивный арбитражный суд Fanny Schertzer

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«На данный момент в CAS не поступило никаких документов по делу Валиевой», — говорится в сообщении.

Ранее Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что допинг-проба Валиевой, сданная 25 декабря, дала положительный результат.

После этого Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наложило на фигуристку временное отстранение, которое она успешно оспорила. Международный олимпийский комитет (МОК) подал в CAS апелляцию на это решение. Теперь CAS должен принять решение до 15 февраля.

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