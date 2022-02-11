Цунтинский район, Дагестан, , 08:34 — REGNUM В Дагестане произошел пожар в одной из школ Цунтинского района. Двухэтажное здание загорелось в селе Хибиятли поздно вечером 10 февраля. Постройка сгорела полностью, из-за того что второй этаж был деревянным. Частично обрушились даже кирпичные стены, пишет РЕН ТВ.

Пожар Mchs.gov.ru

В МЧС сообщили подробности происшествия. По данным спасателей, к 23:00 пожарным удалось локализовать огонь и ликвидировать открытое горение, к тому моменту здание полностью выгорело. В школе, первый этаж которой был построен из камня, а второй — из дерева, обучались 87 детей. Пожар возник вечером, когда в помещении никого уже не было, поэтому пострадавших нет.

В администрации села сообщили о том, что вероятной причиной пожара могли стать аварийность здания и частые отключения света, из-за чего могло произойти короткое замыкание.