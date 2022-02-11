Уфа, 11 февраля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Ребенок упал в колодец в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Канализационный колодец

Сообщается, что вечером 10 февраля спасатели Уфимского района получили информацию о том, что в н. п. Шамонино на ул. Российская ребенок упал в колодец.

Было установлено, что упал в колодец глубиной 1,5 метров мальчик, ученик второго класса. Ребенка достали его приятели до приезда сотрудников спасательного ведомства.

Школьник сам пошел домой, откуда его доставили в медучреждение для осмотра.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии женщину осудили за оставление на морозе 10-месячного ребенка.