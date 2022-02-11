Москва, 11 февраля, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Заболевание COVID-19 матери во время беременности в 20% случаев приводит к психическим и физическим задержкам развития у ребенка, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Беременность

По его словам, при заболевании во время беременности происходит нарушение плацентарного кровообращения.

«В результате поступает меньше кислорода и может происходить задержка темпов развития. Замедление темпов развития — как психического, так и физического — у таких детей абсолютно чётко прослеживается в 20% случаев», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, у младенцев, матери которых были вакцинированы от COVID-19, сохраняется высокий уровень антител по прошествии нескольких месяцев после рождения, показало исследование, проведённое немецкими учёными.

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