Майминский район, Алтай, , 08:31 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки подтверждено выздоровление 46 ковид-пациентов. Таким образом, всего за время пандемии коронавирус победили 24 460 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выявлено за сутки 216 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в Майминском районе, где диагноз подтвердился у 95 местных жителей. Общее число случаев инфицирования в республике достигло 28 786.

«Число зарегистрированных летальных случаев: за отчетные сутки — 2, за весь период — 624, в том числе 576 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 1914, за весь период — 396 143», — добавили в оперштабе.