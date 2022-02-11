Село Мамонтово, Алтайский край, 11 февраля 2022, 08:31 — REGNUM Намереваясь заработать на инвестициях, жительница села Костин Лог (Алтайский край) потеряла почти миллион рублей. Подробности 11 февраля сообщает территориальное ГУ МВД РФ.
Со слов потерпевшей стало известно, что в интернете она увидела рекламу о возможности инвестирования в акции крупной компании, перешла по сомнительной ссылке, зарегистрировалась, ввела персональные данные и номер телефона. После регистрации ей позвонила женщина, которая представилась главным специалистом компании, и предложила принять участие в торгах с возможностью зарабатывать 20 процентов от ежемесячно вносимой суммы.
Далее позвонил неизвестный мужчина, который представился аналитиком компании, и предложил установить приложение, с помощью которого и происходило дальнейшее общение. В результате женщина перевела на разные счета более 920 тысяч рублей. Часть из этой суммы — собственные накопления, другую она одолжила у знакомых и еще триста тысяч оформила в кредит. Спустя некоторое время сельчанка не смогла связаться с указанными лицами и поняла, что стала жертвой мошенников, после чего обратилась в полицию.
При этом, как она сама пояснила сотрудникам полиции, о подобных случаях мошенничеств была осведомлена.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в крупном размере».
Как сообщало ИА REGNUM, жительница Барнаула лишилась почти 40 тысяч рублей, доверившись «целительнице».
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