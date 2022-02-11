Село Мамонтово, Алтайский край, , 08:31 — REGNUM Намереваясь заработать на инвестициях, жительница села Костин Лог (Алтайский край) потеряла почти миллион рублей. Подробности 11 февраля сообщает территориальное ГУ МВД РФ.

Мошенничество по телефону Epp.genproc.gov.ru

Со слов потерпевшей стало известно, что в интернете она увидела рекламу о возможности инвестирования в акции крупной компании, перешла по сомнительной ссылке, зарегистрировалась, ввела персональные данные и номер телефона. После регистрации ей позвонила женщина, которая представилась главным специалистом компании, и предложила принять участие в торгах с возможностью зарабатывать 20 процентов от ежемесячно вносимой суммы.

Далее позвонил неизвестный мужчина, который представился аналитиком компании, и предложил установить приложение, с помощью которого и происходило дальнейшее общение. В результате женщина перевела на разные счета более 920 тысяч рублей. Часть из этой суммы — собственные накопления, другую она одолжила у знакомых и еще триста тысяч оформила в кредит. Спустя некоторое время сельчанка не смогла связаться с указанными лицами и поняла, что стала жертвой мошенников, после чего обратилась в полицию.

При этом, как она сама пояснила сотрудникам полиции, о подобных случаях мошенничеств была осведомлена.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Барнаула лишилась почти 40 тысяч рублей, доверившись «целительнице».

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