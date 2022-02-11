Нур-Султан, , 08:32 — REGNUM Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана в свете последних событий нужно преобразовать. Об этом заявил журналистам депутат мажилиса (парламента) республики от правящей партии «Нур Отан» Айдос Сарым.

Спецназ Казахстана Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что руководство этого ведомства обвинили в государственной измене. В связи с этим депутат считает, что в ведомстве должны произойти кардинальные изменения.

«Борьба с радикальными группировками должна измениться. Первым делом, на мой взгляд, — это реорганизация КНБ, это переименование КНБ. Погранслужба должна быть отдельно, разведка должна быть отдельно, контрразведка — отдельно», — сказал Сарым.

Депутат сообщил, что в парламенте ожидают соответствующих указов от президента республики Касым-Жомарта Токаева. После этого депутаты готовы начать работу над новыми законами.

Напомним, во время массовых январских беспорядков в Казахстане Токаев снял и поста председателя КНБ Карима Масимова и его заместителей. Их обвинили в госизмене и арестовали.