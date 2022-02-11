Астана, 11 февраля, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана в свете последних событий нужно преобразовать. Об этом заявил журналистам депутат мажилиса (парламента) республики от правящей партии «Нур Отан» Айдос Сарым.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецназ Казахстана

Он отметил, что руководство этого ведомства обвинили в государственной измене. В связи с этим депутат считает, что в ведомстве должны произойти кардинальные изменения.

«Борьба с радикальными группировками должна измениться. Первым делом, на мой взгляд, — это реорганизация КНБ, это переименование КНБ. Погранслужба должна быть отдельно, разведка должна быть отдельно, контрразведка — отдельно», — сказал Сарым.

Депутат сообщил, что в парламенте ожидают соответствующих указов от президента республики Касым-Жомарта Токаева. После этого депутаты готовы начать работу над новыми законами.

Напомним, во время массовых январских беспорядков в Казахстане Токаев снял и поста председателя КНБ Карима Масимова и его заместителей. Их обвинили в госизмене и арестовали.