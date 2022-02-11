Соликамск, Пермский край, 11 февраля, 2022, 08:30 — ИА Регнум. В Соликамске Пермского края кассир букмекерской конторы окажется на скамье подсудимых. Женщину обвиняют в присвоении крупной суммы денег с использованием служебного положения. Об этом сообщает краевая прокуратура.

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По данным ведомства, в 2021 году руководством компании решило временно приостановить деятельность конторы, была проведена ревизия. Программа учета движения денежных средств показала, что в пункте приема ставок находится крупная сумма денег (порядка 400 тысяч рублей), которую по неизвестным причинам, ответственный сотрудник до сих пор не перевела на счет компании. Когда вскрыли сейф, то обнаружили недостачу в размере 260 тысяч рублей. Старший кассир пояснила, что накопила долги по кредитам и за счет средств букмекерской конторы решила поправить свое материальное положение. В течение четырех месяцев она брала небольшие суммы и распоряжалась ими по собственному усмотрению.

Свою вину женщина признала и раскаялась. Кассир возместила ущерб полностью. В настоящее время уголовное дело о присвоении денег направлено в суд.