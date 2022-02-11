Токио, , 08:29 — REGNUM В сети появилась новая информация о том, в каком направлении развивается проект ремейка игры Resident Evil 4. Об этом 11 февраля сообщает портал IGN.

Resident Evil 4

Инсайдеры утверждают, что Capcom не собирается делать «покадровый ремейк», а хочет внести в игру достаточно серьёзные изменения. Например, разработчики хотят сделать игру более страшной, из-за чего её «приличная часть» будет происходить ночью. Отмечается, что это нововведение может коснуться сцены, в которой Леон Кеннеди сражается с заражёнными в деревне.

Источники также сообщили, что в основу новой игры лягут три ранние сборки Resident Evil 4, в которых, в отличие от финальной версии, упор был сделан на сверхъестественное и атмосферу ужаса. Кроме того, ожидается, что второстепенные персонажи станут более значимыми и получат больше экранного времени.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что геймдизайнерСиндзи Миками, руководивший разработкой Resident Evil 4, заявил, что хотел бы увидеть ремейк. Он надеется, что Capcom улучшит сюжет игры, поскольку на проработку сценария команде разработчиков оригинала предоставили всего 2,5 недели и ей «просто не хватило времени, чтобы сделать это хорошо».

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