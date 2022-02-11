Донецк, , 08:28 — REGNUM О том, как разведка Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) собирает данные на территориях Донбасса, которые находятся под контролем Киева, рассказал 11 февраля заместитель начальника управления НМ ЛНР Эдуард Басурин.

Эдуард Басурин Andrew Butko

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"Люди, которые живут в материковой части Украины, по большей части против того, что здесь происходит. Поэтому они всячески нам помогают собирать информацию. Не только по скоплению войск», — сказал он в интервью RT.

Кроме того, замначальника управления НМ ЛНР показал на карте места вероятного скопления войск силовиков Украины и уточнил, что в регионе также отмечено появление «помощников» ВСУ — украинских националистов и наёмников из ЧВК, занимающихся выполнением своих задач.

Как передавало ИА REGNUM, накануне офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Антон Микужис сообщил, что киевские силовики перебросили в ряд населённых пунктов Донбасса военнослужащих отдельного центра специального назначения «Запад».