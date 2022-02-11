Самара, , 08:30 — REGNUM 14 домов исключили из единого реестра проблемных объектов в 2021 году в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Долгострой в Ярославле Алексей Яковлев © ИА REGNUM

Сообщается, что первоначально планировали исключить из реестра проблемных объектов девять многоквартирных домов и восстановить права 676 жителей.

«Фактически по итогам 2021 года исключено из реестра 14 объектов, свои права восстановили более тысячи семей. Это значительно выше плановых показателей. Рассчитываю, что темпы нам удастся сохранить и в текущем году», — приводит пресс-служба слова главы области Дмитрия Азарова, который отметил, что в регионе остались тяжелые и финансово ёмкие объекты.

Азаров также напомнил, что в прошлом году наблюдательный совет фонда принял решение о восстановлении прав еще 1312 дольщиков из 15 проблемных объектов Самарской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тольятти восстановили права 50 обманутых дольщиков.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тольятти восстановили права 50 обманутых дольщиков