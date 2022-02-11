Берлин, 11 февраля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Объективных причин для затягивания процесса сертификации «Северного потока — 2» нет, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток»

«Никаких объективных причин для искусственного затягивания сроков сертификации, тем более надуманных политических увязок, мы не видим», — сказал он в интервью РИА Новости.

Посол добавил, что «Северный поток — 2» проектировался в соответствии с нормами законодательства ЕС, однако правила неоднократно менялись политиками из стран Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» проложен по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру его сертификации временно приостановили, т.к. регулятор посчитал необходимым создать в Германии «дочку» Nord Sream 2 AG, которая должна подать новую заявку на сертификацию, согласно европейскому законодательству. Против трубопровода активно выступают США.

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