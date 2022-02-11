Триполи, , 08:24 — REGNUM Избранный Палатой народных представителей (парламентом) Ливии новый премьер-министр страны Фатхи Башага вечером 10 февраля заявил о готовности сотрудничать с особой миссией ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ). Трансляцию пресс-конференции из столичного аэропорта Триполи вёл информационный портал Al-Marsad.

Ливия Viktorovka

По словам Башаги, будущее правительство будет представлять всех, «осуществлять свою деятельность для всех ливийцев без исключения» и «с большим уважением» относиться к палате представителей и Высшему государственному совету страны. Также он поблагодарил председателя Правительства национального единства (ПНЕ) Абдель-Хамида Дабайбу за то, что тот нёс ответственность за страну «в трудный период».

Фатхи Башага «Мы будем сотрудничать со всеми странами мира на основе взаимоуважения. Мы благодарим МООНПЛ за предпринимаемые ею усилия и надеемся на позитивное сотрудничество и совместную работу».

Ранее о поддержке Дабайбы в качестве главы ПНЕ Ливии заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик и ряд западных стран.

Противостояние Дабайбы и Башаги, которого уже поддержала Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, грозит раздираемой конфликтами стране очередным двоевластием.

Как сообщало ИА REGNUM, глава международно-признанного правительства Ливии Абдель-Хамид Дабайба отверг возможность собственной отставки и расформирования своего кабинета.

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