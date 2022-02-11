Избранный премьер-министр Ливии заявил о желании сотрудничать с ООН
Триполи, 11 февраля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Избранный Палатой народных представителей (парламентом) Ливии новый премьер-министр страны Фатхи Башага вечером 10 февраля заявил о готовности сотрудничать с особой миссией ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ). Трансляцию пресс-конференции из столичного аэропорта Триполи вёл информационный портал Al-Marsad.
По словам Башаги, будущее правительство будет представлять всех, «осуществлять свою деятельность для всех ливийцев без исключения» и «с большим уважением» относиться к палате представителей и Высшему государственному совету страны. Также он поблагодарил председателя Правительства национального единства (ПНЕ) Абдель-Хамида Дабайбу за то, что тот нёс ответственность за страну «в трудный период».
Ранее о поддержке Дабайбы в качестве главы ПНЕ Ливии заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик и ряд западных стран.
Противостояние Дабайбы и Башаги, которого уже поддержала Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, грозит раздираемой конфликтами стране очередным двоевластием.
Как сообщало ИА REGNUM, глава международно-признанного правительства Ливии Абдель-Хамид Дабайба отверг возможность собственной отставки и расформирования своего кабинета.
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