Нацпроект «Здравоохранение» улучшает качество медицины в Приамурье
Благовещенск, 11 февраля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Амурской области наметили планы по реализации нацпроекта «Здравоохранение» в 2022 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля в пресс-службе правительства региона.
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В этом году на федеральные средства переоснастят региональный онкодиспансер, закупят оборудование для сердечно-сосудистого центра и сосудистых отделений в Зее, Свободном, Райчихинске и Тынде, будут развивать систему оказания первичной медпомощи.
Кроме того, в 2022 году частью нацпроекта «Здравоохранение» станет региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения». По нему планируется завершить строительство поликлиники в селе Поярково Михайловского района.
Член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Амурской области Сергей Петрухин отметил, что помимо модернизации первичного звена здравоохранения в регионе в рамках нацпроекта также реализуются проекты «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».
Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Амурской области запланированы масштабные работы по нацпроектам. Регион примет участие в реализации 25 подпрограмм 11 нацпроектов.