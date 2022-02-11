Благовещенск, 11 февраля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Амурской области наметили планы по реализации нацпроекта «Здравоохранение» в 2022 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля в пресс-службе правительства региона.

Tambov.gov.ru Поликлиника оформлена в стиле нацпроекта

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В этом году на федеральные средства переоснастят региональный онкодиспансер, закупят оборудование для сердечно-сосудистого центра и сосудистых отделений в Зее, Свободном, Райчихинске и Тынде, будут развивать систему оказания первичной медпомощи.

Кроме того, в 2022 году частью нацпроекта «Здравоохранение» станет региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения». По нему планируется завершить строительство поликлиники в селе Поярково Михайловского района.

«В рамках этого же проекта планируется строительство трех ФАПов. Двух в Магдагачинском районе, ещё одного — в Шимановском районе. Кроме того, продолжится дооснащение и переоснащение больниц и поликлиник медоборудованием. В 2022 году планируется приобрести для медицинских организацией 248 единиц оборудования. И 11 единиц санитарного транспорта для доставки пациентов в медицинские организации, медработников до места жительства пациентов», — рассказала министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

Член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Амурской области Сергей Петрухин отметил, что помимо модернизации первичного звена здравоохранения в регионе в рамках нацпроекта также реализуются проекты «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

«Реализация нацпроекта «Здравоохранение» в Амурской области положительным образом влияет на качество медицинской помощи, оказываемой жителям муниципалитетов региона. На выделяемые деньги закупается новое оборудование, обеспечиваются расходы на санитарную авиацию, что особенно важно, так как территория области достаточна обширна и другого способа, кроме как авиацией, оперативно доставить пациентов с северных территорий в областной центр нет. Кроме того, в этом году в рамках нацпроекта планируется строительство трёх ФАПов — двух в Магдагачинском районе и одного в Шимановском, что позволит сократить нехватку лечебно-профилактических учреждений, осуществляющих доврачебную первичную медико-санитарную помощь на удаленных сельских территориях», — отметил Сергей Петрухин.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Амурской области запланированы масштабные работы по нацпроектам. Регион примет участие в реализации 25 подпрограмм 11 нацпроектов.