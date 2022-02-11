Новосибирск, , 08:23 — REGNUM В новосибирских школах для некоторых классов продлили дистанционное обучение. Ученики с 5 по 8 класс будут учиться удалённо ещё неделю.

Дистанционное обучение © ИА REGNUM

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На очное обучение с 14 февраля выйдут первые классы, а также ученики девятых и десятых классов. Продолжат учиться очно школьники со второго по четвёртый класс и одиннадцатиклассники, сообщил редакции «НГС Новости» источник в сфере образования.

Решение по обучению учеников с пятого по восьмой класс примут в пятницу, 18 февраля.