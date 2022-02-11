Кызыл, 11 февраля, 2022, 08:21 — ИА Регнум. В Туве перед судом предстанет 29-летний ранее неоднократно судимый житель Кызыла за изнасилование малолетней девочки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Следственное управление СКР по Туве Следственные действия с участием обвиняемого в Туве

По данным следствия, 24 ноября 2021 года около 17−18 часов по местному времени обвиняемый завёл возвращавшуюся из школы потерпевшую в лесистую местность, где совершил преступление.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в управлении.