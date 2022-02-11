Хабаровск, 11 февраля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. В Хабаровске осужден 48-летний мужчина по обвинению в мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

ru.torange.biz Красная икра

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Фигурант признан виновным в четырёх эпизодах.

В суде установлено, что мужчина размещал в интернете объявления о намерении купить красную икру, договаривался о встрече с продавцами, забирал икру, обещал перевести деньги безналичным способом в ближайшее время и уходил.

После чего на звонки потерпевших он не отвечал, от личных встреч скрывался. Четырем продавцам он причинил ущерб на сумму более 1 млн рублей.

Подсудимый вину признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы условно сроком на 3 года 6 месяцев, с испытательным сроком 4 года и штраф в размере 80 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае вынесен приговор двум женщинам, которые представлялись медсёстрами и обворовывали пенсионеров Рубцовска.