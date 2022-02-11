Чебоксары, , 08:19 — REGNUM В Чебоксарах будет представлена выставка новых работ бывшего руководителя УФСБ по Чувашии Станислава Воронова. На этот раз она будет посвящена Крыму, сообщили ИА REGNUM в культурно-выставочном центре «Радуга».

Станислав Воронов Radugaart.ru

Открытие состоится 11 февраля. В экспозицию «Наш Крым» вошли более 60 работ, написанных за последние два года.

«Новая экспозиция полностью посвящена Крыму — этому прекрасному уголку России с чудесными горными и морскими пейзажами, вдохновлявшими многие поколения поэтов, писателей и, конечно же, художников. Вспомним Александра Пушкина и Антона Чехова, Максимилиана Волошина и Льва Толстого, Марину Цветаеву и Владимира Маяковского, и, конечно же, Ивана Айвазовского и Архипа Куинджи», — говорит Станиславом Вороновым.

Напомним, что ранее в культурно-выставочном центре «Радуга» проходило несколько персональных выставок Воронова, в том числе одна из них была посвящена истории чувашского народа.

Отметим, что основные направления творчества художника — жанровые композиции и пейзажи.

Как сообщало ИА REGNUM, Станислав Воронов родился 20 августа 1957 года в деревне Верхние Хоразаны Аликовского района Чуваши. Работал в органах прокуратуры, возглавлял УФСБ по Чувашии, в 2001 году участвовал в выборной кампании на должность президента Чувашии. Участник российских и международных выставок, обладатель гран-при Международной ассамблеи искусств Russian ArtWeek-2010, награждён золотой медалью Союза художников России «За вклад в отечественную культуру».

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