Пермь, 11 февраля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В Перми задержана группа вымогателей. В отношении четверых пермяков, возраст которых от 17 до 19 лет, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

ru.torange.biz Уголовное дело

По версии следствия, в 2021 году трое 17-летних жителей Свердловского района города и их 19-летний приятель в микрорайоне Юбилейный напали на 23-летнего жителя Пермского района, которого они подозревали в участии в незаконном сбыте наркотических средств и обмане организаторов сбыта наркотиков. Молодого человека избили, облили его лицо «зеленкой», требуя 100 тыс. рублей и угрожая пистолетом. Процесс избиения был снят на видеокамеру мобильного телефона. Насилие прекратилось только, когда жертва согласилась отдать деньги.

По данным пресс-службы УМВД по Пермскому краю, в ходе обысков у одного из вымогателей изъяли пневматический пистолет, боксерские бинты и предметы одежды, которые злоумышленник мог использовать во время нападения. Уголовное дело возбудили по пунктам «а, в» части 2 статьи 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия»). В настоящее время подозреваемые задержаны. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.