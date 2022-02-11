Уагадугу, , 08:17 — REGNUM Решение признать президентом Буркина-Фасо подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу — лидера военных, которые устроили переворот в республике, принял Конституционный совет страны. Об этом 10 февраля сообщил портал leFaso.

Столица Буркина-Фасо Уагадугу (сс) Sputniktilt

Кроме того, совещательный совет установил начало его президентства 24 января 2022 года — в момент, когда экс-президент Рок Марк Кристиан Каборе объявил о своей отставке и пост главы государства стал вакантным.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля захватившие власть в Буркина-Фасо военные объявили об отмене комендантского часа и открытии наземных границ страны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Буркина-Фасо отменили комендантский час и открыли границы